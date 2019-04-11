Мінекології пропонує суттєво підвищити штрафи за випалювання сухостоїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жахливі наслідки випалювання сухостоїв Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

За словами Остапа Семерака, штрафи потрібно підсилювати, бо йдеться про загрози для всього живого: як для рослин, тварин, так і для людини

В Україні мало ефективних інструментів покарання осіб, які займаються випалюванням сухої трави. Про це сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час засідання уряду 10 квітня, де розглядалася пожежна ситуація в Україні у весняний період, йдеться на сайті Мінекології.

«Ми говоримо про наслідки, запобігання та покарання за вчинення пожеж. Насправді ефективних інструментів покарання дуже мало. Зараз у парламенті знаходиться наш законопроект №8026, який передбачає суттєве підвищення штрафів за подібні порушення. Їх потрібно підсилювати, бо йдеться про загрози для всього живого: як для рослин, тварин, так і людини», - нагадав Міністр екології та природних ресурсів України.

Він зазначив, що законопроект винесли на розгляд парламенту напередодні розгляду мовного законопроекту, проте тоді депутати не встигли його розглянути, але сподівається, що Верховна Рада таки повернеться до його розгляду.

«В останній тиждень перед початком розгляду мовного закону стояв наш урядовий законопроект №8026 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. На жаль, тоді не дійшли до голосування», - розповів Міністр екології.

Нагадаємо, 8 квітня під час засідання Стратегічного комітету Кабінету Міністрів Остап Семерак звернувся до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо критичної ситуації щодо підпалів сухостоїв, торішньої трави, а також щодо випадків застосування неякісних пестицидів в аграрному секторі під час весняно-польових робіт.

Прем’єр-міністр підтримав звернення і дав доручення провести засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для подальшої координації та посилення взаємодії органів влади на всіх рівнях у боротьбі зі стихійними пожежами та використанням неякісних пестицидів.

Нагадаємо, на початку 2018 року на розгляд парламенту передано розроблений Мінприроди законопроект № 8026 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запровадження європейського досвіду про здійснення державного природоохоронного контролю). Він передбачає посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері довкілля. Зокрема, йдеться про суттєве посилення відповідальності за порушення природоохоронного законодавства у сфері водних і земельних ресурсів, а також порушення норм щодо атмосферного повітря.

Крім того, законопроектом передбачено розширення повноважень громадських інспекторів з охорони довкілля. У разі ухвалення законопроекту вони отримають право складати протоколи про адміністративні порушення за жорстоке поводження з тваринами, порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги, знищення або пошкодження зелених насаджень, а також об’єктів озеленення населених пунктів.

Як повідомлялось, на Кінбурнську косу, розташовану між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем, повернулися пелікани, які є візитівкою півострова. Перших птахів-розвідників місцеві жителі побачили ще 24 березня, а це значить, що весна буде теплою.

Нагадаємо, з 1 квітня у лісах стартував «сезон тиші» з метою збереження популяції диких тварин. У період із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою забороняються будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою.