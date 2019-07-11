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    Рада визначила розрахунок тарифу для домашніх сонячних електростанцій

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    Рада визначила розрахунок тарифу для домашніх сонячних електростанцій

    Парламентарі змінили закон про «зелений» тариф для приватних домогосподарств

    Верховна Рада України схвалила за основу і в цілому законопроект №10357, яким передбачається порядок розрахунку «зеленого тарифу» для усіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності. Проект закону підтримали 243 нардепи.

    Так, даний документ повинен усунути неузгодженості в законі про альтернативні джерела енергії і надає можливість будувати сонячні електростанції (СЕС) як на землі, так і на дахах і фасадних конструкціях.

    У пояснювальній записці наголошується, що закон визначає порядок розрахунку «зеленого тарифу» для всіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності.

    Варто відзначити, в законі про аукціони з розподілу квот підтримки виробників «зеленої» електроенергії №8449-д, який раніше прийняла ВР, прописаний порядок розрахунку «зеленого тарифу» для СЕС до 50кВт за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд. Через прийняття даного закону власники наземних домашніх СЕС втратили право підключити свої електростанції по «зеленому тарифу».

    Нагадаємо, наприкінці квітня Верховна Рада прийняла закон щодо запровадження системи аукціонів у відновлюваній енергетиці України.

     Читайте також: Зелена енергетика. Як застрибнути в останній вагон?

     

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