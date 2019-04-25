«Зелений» тариф може знизитись: Рада прийняла закон про «зелені» аукціони



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Основна ідея закону – в рамках аукціонів визначати найнижчу ціну, за якою інвестори-переможці будуть реалізовувати «чисту» електроенергію впродовж 20 років

Верховна Рада прийняла закон щодо запровадження системи аукціонів у відновлюваній енергетиці України.

За законопроект щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії № 8449-д проголосували 251 депутат. До речі, Опозиційний блок, «Відродження», Радикальна партія та «Воля народу» підтримали цей закон майже в повному складі.

Як відмічають ініціатори закону, високий рівень «зеленого» тарифу в Україні (особливо для сонячних електростанцій) створює надлишкове цінове навантаження для споживачів електричної енергії України, яке буде надалі стрімко зростати з введенням в експлуатацію нових електростанцій. Так, у 2017 році за «зеленим» тарифом виробили електроенергії становив 1,5% в загальному обсязі, а оплата становила 7,5%.

При цьому в Україні спостерігається тенденція до зменшення капітальних витрат на будівництво сонячних та вітрових електростанцій. Це викликано здешевленням обладнання, наявністю реальної конкуренції між виробниками обладнання та матеріалів, отриманням знижок від виробників обладнання.

Середньозважена вартість електроенергії, виробленої з енергії сонця, зменшилась протягом 2010-2017 років на 73% до $0,1 за 1 кВт/год, підрахували автори законопроекту.

В законі йдеться, що починаючи з 1 січня 2020 року отримання підтримки від держави для виробників «зеленої» енергії є можливим виключно за умови перемоги в аукціоні з розподілу квоти підтримки.

Перший пілотний аукціон повинен пройти ще у 2019 році.

На аукціоні розподіляється щорічна квота підтримки. Один учасник аукціону самостійно або разом з іншими учасниками, з якими він має спільного кінцевого бенефіціарного власника, може отримати не більше 25% щорічної квоти.

Переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найнижчу ціну електричної енергії, за якою такий учасник готовий здійснювати виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії та її продаж в енергосистему (аукціонна ціна).

Існуюча система підтримки «зеленими» тарифами діятиме до 2030 року для тих виробників, яким вже встановлено «зелений» тариф, та тим, які до 1 січня 2020 року побудують та введуть в експлуатацію об’єкти електроенергетики.

Рівень «зеленого» тарифу для сонячних станцій буде знижений у 2020 році на 25% з подальшим зменшенням ще на 2,5% кожного року протягом 3 років (чинний закон передбачає 10%-ве зниження тарифу у 2020 році). Для вітряних станцій зменшення рівня тарифу на 10% з подальшим зменшенням ще на 1,5% кожного року протягом 3 років (чинний закон передбачає 10% зниження рівня тарифу).