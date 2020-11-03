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    Рада заслухає звіт Степанова та розгляне закон про штрафи за відсутність масок

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    У Раді знову хочуть заслухати главу МОЗ Максима Степанова - Рада заслухає звіт Степанова та розгляне закон про штрафи за відсутність масок
    У Раді знову хочуть заслухати главу МОЗ Максима Степанова
    Фото: Уніан

    Нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт №3890 про штрафи за відсутність масок у відвідувачів громадських місць

    Сьогодні, 3 листопада, українські парламентарі під час засідання заслухають звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а також розглянуть низку законів у першому та другому читанні.

    Рішення про те, щоб заслухати очільника МОЗ, було прийнято напередодні на засіданні погоджувальної ради фракцій.

    Крім того, сьогодні запланований до розгляду в першому читанні законопроєкт №3890 про штрафи для власників громадських місць за відсутність захисних масок у відвідувачів.

    Також нардепи планують розглянути законопроєкти про зміни до держбюджету на 2020 рік; про діяльність органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій; про вдосконалення доступу до адмінпослуг; про врегулювання дистанційної роботи.

    До другого читання заплановано проєкт закону про право фізичної особи на зміну по батькові.

    Є в порядку денному і проєкт закону про обмеження обороту пластикових пакетів на території України.

    Верховна Рада Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов
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