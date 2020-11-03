Пандемія коронавірусу: у МОЗ розповіли, коли настане «медичний локдаун»

«Медичний локдаун« настане, якщо, за сьогоднішнього рівня виявлення хвороби і тестування – до 18% в Україні буде налічуватися 20 тисяч хворих за добу

Ефективність лікування коронавірусу удосконалюється, зазначив Степанов

Здатність медичної системи надавати допомогу залежить від кількості захворювань, а не лише від Міністерства охорони здоров’я або медпрацівників. Щоб кількість захворювань не зашкалювала, як це відбувається у Європі, українцям просто треба дотримуватися правил, розроблених фахівцями у в усьому світі. Тоді навантаження на лікарні не буде критичним.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у інтерв'ю ТСН.Тиждень.

«Я не хочу нікого лякати, просто хочу, щоб всі розуміли, що буде далі відбуватися. У критичному разі треба буде запроваджувати протоколи, які мають назву «медичне сортування». Це та реальність, яка є, якщо всі 52 тисячі ліжок будуть заповнені. У нас зараз одночасного перебування в лікарнях плюс 2,5–3 тисячі людей за тиждень. Минулого понеділка було 22 тисяч людей, цього – вже 25 тисяч», – зазначив він.

За словами Степанова, ефективність лікування удосконалюється. Українці перебувають в лікарнях довше, ніж в європейських країнах. Тому необхідно роз’яснювати пацієнтам, якщо він потрапив до лікарні, йому надана медична допомога, і немає загрози його життю, він не потребує кисневої терапії, йому нема чого робити в лікарні. Йому не треба чекати негативний тест, він може спокійно лікуватися вдома. Більш того: це некорисно для людини, яка там перебуває. Є внутрішньо лікарняні інфекції, він може інше захворювання підхопити.

«Це та система охорони здоров’я, яка в нас поки що існує (коли не розділяють хворих, людей з підозрою, і здорових – Ред.), і яку ми змінюємо. Зокрема, запроваджуючи ті чи інші алгоритми, протоколи, в який спосіб це робити. Може настати такий «медичний локдаун». За умови, якщо ми нехтуємо правилами. Я вже пів року намагаюся достукатися до всіх українців та політиків», – зазначив він.

За словами Степанова, регулюванням ситуації в Україні займаються професійні медики.

«У нас всі рішення, які ухвалює МОЗ, це рішення медиків. Ми на початку епідемії здатні були витримувати максимум тисячу хворих на Covid–19 на добу, це вже б локдаун системи був. Одразу», – підкреслив він.

Степанов нагадав, що Італія, коли в них був колапс медсистеми, мала 5–6 тисяч хворих на добу. На сьогодні в Україні – понад 8 тисяч.

«Ми чітко розрахували, за яких обставин у нас може бути колапс системи», – заявив він.

Крім того, Степанов зазначив, що є прихильником карантинних обмежень, але проти повного локдауну.

«Тут є інша складова, яку ми завжди враховуємо, це життя нашої країни. Але я можу впевнено заявити: якщо всі ті правила, які розроблені МОЗ, будуть дотримуватися, ми 100% пройдемо цей період без локдауну медсистеми. Це не той випадок, коли цих (правил – Ред.) можна дотримуватися, а цих – ні. Ні. Усіх повністю. Якщо написано, що в ресторані може бути чотири людини за столом – крапка. Не може бути п’ятої людини. Якщо написано, що дистанція має бути півтора метра, то це півтора метра», – сказав він.

Також, за словами Степанова, «медичний локдаун« настане, якщо, за сьогоднішнього рівня виявлення хвороби і тестування – до 18% в Україні буде налічуватися 20 тисяч хворих за добу, буде 100% заповнення ліжок разом з мобільними шпиталями.