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    В Україні новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу

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    Число хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає - В Україні новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу
    Число хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає

    157 людей померло від хвороби

    В Україні за минулу добу 2 листопада на коронавірус захворіла рекордна кількість людей - 8899. Це на 2145 випадків захворювання більше, ніж було виявлено днем раніше. 

    Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Також міністр повідомив, що за вчораашній день до лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 1207 осіб. 157  пацієнтів померли від усклааднень через Covid-19, натомість за минулу добу одужало 5100 осіб.

    Найбільше нових випадків виявили Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецької (+496) та Житомирській (+470) областях.

    За минулу добу було проведено 60 836 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 34 818, методом ІФА - 4 189.

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей

    До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям. 

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

    Максим Степанов хвороби коронавірус
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