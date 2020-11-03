В Україні новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу

Число хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає

157 людей померло від хвороби

В Україні за минулу добу 2 листопада на коронавірус захворіла рекордна кількість людей - 8899. Це на 2145 випадків захворювання більше, ніж було виявлено днем раніше.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також міністр повідомив, що за вчораашній день до лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 1207 осіб. 157 пацієнтів померли від усклааднень через Covid-19, натомість за минулу добу одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків виявили Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецької (+496) та Житомирській (+470) областях.

За минулу добу було проведено 60 836 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 34 818, методом ІФА - 4 189.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей.

До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.