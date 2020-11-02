В Україні запрацював коронавірусний колл-центр

Контакт-центр працює цілодобово і безкоштовно

У понеділок 2 листопада в Україні розпочав роботу контакт-центр з протидії коронавірусній хворобі, який працює цілодобово і безкоштовно.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу.

«Сьогодні розпочав роботу Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони України з протидії коронавірусній хворобі. Тепер кожен громадянин, у якого виникають запитання про ковід, може зателефонувати незалежно від того, де він знаходиться на території нашої країні, й отримати інформацію», – сказав Степанов.

Він також оголосив номер кол-центру, який працює цілодобово – 0 800 60 20 19, дзвінок – безкоштовний.

За словами міністра, в контакт-центрі працює 150 операторів.

До слова, у листопаді почне роботу колл-центр з підтримки онкохворих пацієнтів та їхніх близьких від Фонду #вартожити. Після повноцінного запуску колл-центру онкохворі та їхні близькі з усієї України зможуть зателефонувати на єдиний короткий номер і безкоштовно отримати один з трьох видів допомоги, зокрема викликати безкоштовне таксі.

Коронавірус в Україні

Всього 402194

Хворіють 231051

Одужали 163768

Померли 7375

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Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. Зазначимо, що це на 1205 випадків менше, ніж днем раніше. Також відомо, що 1 листопада 2 327 пацієнтів одужали, а 69 — померли від ускладнень.

До слова, з 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

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