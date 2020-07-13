Рада зібралась на позачергове засідання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів

У порядку денному близько 20 питань.

У понеділок 13 липня Верховна Рада планує ухвалити проєкт постанови про призначення місцевих виборів 25 жовтня.

А також розглянути законопроєкт щодо їх фінансового забезпечення.

У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів.

«Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - оголосив спікер Дмитро Разумков.

Перш ніж відкрити засідання, він покликав керівників парламентських фракцій та груп, і вони консультувалися з керівництвом Ради біля президії.

Порядок денний засідання 13 липня:

проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3659);

проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу (реєстр. № 3598);

проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року) (реєстр. № 3809);

проєкт закону про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо фінансового забезпечення проведення виборів (реєстр. №3712);

проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо фінансування проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. №3712-1);

проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (реєстр. № 3199);

проєкт закону про внесення зміни до статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати (реєстр. № 3708, 3708-1);

проєкт закону про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» (реєстр. № 3720);

проєкт закону про внесення змін до п.3 розділу Х «Перехідні та прикінцеві положення» закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі (реєстр. № 3719);

проєкт закону про внесення змін до закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та відновлення прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 3719-1);

проєкт закону про внесення змін до закону України «Про повну загальну середню освіту» (щодо збереження санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) для можливості відновлення здоров’я дітей у тісній єдності з навчанням і вихованням, у співпраці лікарів та педагогів) (реєстр. № 3719-2);

проєкт постанови про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (реєстр. № 3815);

проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (реєстр. № 2458);

проєкт закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України (реєстр. № 2424);

проєкт закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (реєстр. № 3012);

проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю) (реєстр. № 3012-1);

проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) (реєстр. № 3486);

проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння зайнятості та розширення можливостей працевлаштування населення для подолання негативних наслідків карантину, встановленого з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) (реєстр. № 3486-1);

проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (реєстр. № 3739).

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на 16 липня законопроєкт 2362 «слуги народу» Максима Бужанського, мета якого – тотальна русифікація української освіти.

Також Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання парламенту 14 липня.