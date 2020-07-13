Рада розгляне скандальний законопроєкт щодо русифікації освіти



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Законопроєкт 2362 «слуги народу» Максима Бужанського ставлять у порядок денний засідання парламенту цього тижня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на 16 липня законопроєкт 2362 «слуги народу» Максима Бужанського, мета якого – тотальна русифікація української освіти. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В’ятрович.

«Цей проєкт, який вносить зміни в закони про мову і про освіту – найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича», - зазначив він.

Нардеп додав, що «Слуги народу» і ОПЗЖ планують протягнути русифікаторський законопроєкт усупереч позиції Міністерства освіти і науки та гуманітарного комітету парламенту, які виступили проти його ухвалення.

В’ятрович закликав спікера Разумкова «негайно припинити цю антиукраїнську провокацію, зняти русифікаторський законопроєкт 2362 з розгляду на нинішній сесії».

Також він закликав нардепів стати стати на захист української освіти і в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти, а також всіх небайдужих громадян прийти до парламенту 16 липня.

Нагадаємо, представники провладної фракції зареєстрували у Верховній Раді два скандальні законопроєкти. Перший – №2362 авторства одіозного Максима Бужанського: документ передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

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