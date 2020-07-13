Рада проведе ще одне позачергове засідання



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На порядок денний винесено шість питань

Голова Верховної Ради України підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання парламенту 14 липня.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Згідно з розпорядженням, позачергове пленарне засідання Верховної Ради скликається 15 годину 14 липня.

На ньому будуть розглянути такі питання:

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстр. № 3658) (скорочення строків подання пропозицій і поправок до законопроекту); проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами) (реєстр. № 3615); проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3781) (скорочення строку внесення альтернативних законопроектів); проект Закону України про внесення змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги (реєстр. № 2013); проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 2524); проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту (реєстр. № 3550).

Керівнику Апарату Верховної Ради України доручено забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому.

Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 14 годину 13 липня. У порядку денному близько 20 питань.

Як відомо, «слуги» скликали позачергове засідання Ради. На порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам.

Крім того, у парламенті з'явилася постанова про дату місцевих виборів.

Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.