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    Політика

    Рада хоче заслухати міністра оборони через військові навчання РФ біля кордону

    • Розсилка
    Рада хоче заслухати міністра оборони через військові навчання РФ біля кордону

    Андрій Тарана викличуть у Раду 17 липня

    Заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк і перший заступник керівника фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко пропонують запросити міністра оборони Андрія Тарана на годину запитань до уряду в парламенті, що відбудеться 17 липня.

    Про це вони сказали під час погоджувальної ради у понеділок, 13 липня.

    «Щодо години запитань до уряду, я все ж таки пропоную цього тижня заслухати міністра оборони України Андрія Тарана. Перше, що сьогодні турбує суспільство, відверто кажучи навіть лякає, — це вал інформації щодо накопичення країною-агресором значних військових на наших кордонах нібито для проведення військових навчань «Кавказ-2020». Багато ЗМІ обговорюють це питання про нібито сухопутний коридор із захопленого нашого Криму, багато вкидів про намір захопити Херсонщини. Думаю, щодо цих тривожних інформаційних викликів доречно буде заслухати міністра оборони», - наголосила Кондратюк.

    Також, за її словами, необхідно заслухати міністра оборони й щодо призову абітурієнтів.

    У свою чергу Корнієнко підтримав ідею запросити Тарана на годину запитань до уряду. «Ми підтримуємо пропозицію викликати міністра оборони — це дійсно і важлива тема, і важливий момент — зараз призов, і чутки, які зараз ширяться», — сказав політик.

    Як повідомлялося, на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

    Джерело: Укрінформ

    Росія Верховна Рада Міноборони війна агресія
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