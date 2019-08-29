Рада звільнила Луценка з посади глави ГПУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше комітет рекомендував ВР звільнити Луценка

Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу парламент IX скликання.

Підкреслимо, комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує ВР звільнити Луценка з посади глави ГПУ.

За те, щоб рекомендувати Верховній раді прийняти постанову про згоду на звільнення Луценка президентом України, проголосували 22 члени комітету, двоє - утрималися.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.

Раніше Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи.

Як відомо, у Верховній Раді вранці в четвер, 29 серпня, відбулося урочисте засідання, на якому відбулося складення присяги новообраними народними депутатами.

У залі, крім депутатів, були присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.