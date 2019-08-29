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    Рада звільнила Луценка з посади глави ГПУ

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    Рада звільнила Луценка з посади глави ГПУ

    Раніше комітет рекомендував ВР звільнити Луценка

    Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.

    Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу парламент IX скликання. 

    Підкреслимо, комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує ВР звільнити Луценка з посади глави ГПУ.

    За те, щоб рекомендувати Верховній раді прийняти постанову про згоду на звільнення Луценка президентом України, проголосували 22 члени комітету, двоє - утрималися.

    Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.

    Раніше Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи.

    Як відомо, у Верховній Раді вранці в четвер, 29 серпня, відбулося урочисте засідання, на якому відбулося складення присяги новообраними народними депутатами.

    У залі, крім депутатів, були присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.

    Генпрокурор Верховна Рада парламент
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