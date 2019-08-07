Луценко пообіцяв подати у відставку з початком роботи нової Ради



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Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Луценко заявив, що не збирається залишати країну після того, як перестане бути генпрокурором

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи.

«Як тільки новий парламент збереться, я подам заяву про відставку», цитує Луценка «Радіо НВ».

За словами Луценка, він говорив президенту Володимиру Зеленському, що як тільки буде обраний новий парламент, він напише заяву про відставку на ім'я спікера Верховної Ради.

«Я готовий до цього. Чекаю на ім'я (оголошення, - ред.) спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням», - зазначив Луценко.

Він висловив упевненість, що президент і парламент приймуть рішення щодо нового генпрокурора, «яким я спокійно передам всі справи і певні рекомендації на майбутнє».

Луценко заявив, що не збирається залишати країну після того, як перестане бути генпрокурором.

На питання про те, чи допускає він кримінальні справи стосовно нього, Луценко сказав, що в НАБУ «до 15 справ», в яких він фігурує. При цьому генпрокурор висловив упевненість в тому, що в цих матеріалах справи немає складу злочину.

Нагадаємо, 22 липня генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку.

11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. У зеленського назвали привід для звільнення Луценка – відсутність у чинного генпрокурора юридичної освіти.

Раніше також повідомлялося, що генпрокурор України Юрій Луценко має намір подати у відставку після проведення дочасних парламентських виборів.