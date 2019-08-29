Луценко написав заяву про відставку



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Раніше Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи

Луценко склав заяву про звільнення на ім’я президента Зеленського

Генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.

Про це 29 серпня у Facebook повідомила його прессекретар Лариса Сарган.

«Юрій Луценко підписав заяву на ім’я президента Зеленського про звільнення з посади Генерального прокурора», - зазначила Сарган.

Раніше Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи.

Як відомо, у Верховній Раді вранці в четвер, 29 серпня, відбулося урочисте засідання, на якому пройшло складення присяги новообраними народними депутатами.

В залі, крім депутатів, були присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.

Після гімну спікер Андрій Парубій оголосив хвилину мовчання за героями, загиблими за Україну. 29 серпня, починаючи з 2019 року, в Україні відзначають День пам’яті захисників.

Найстарший за віком народний депутат Юлій Іоффе зачитав в сесійний залі текст присяги нардепа.

Тепер депутати повинні до 13-ї години підписати текст присяги в кулуарах на другому поверсі. О 13 годині розпочнеться перше засідання першої сесії парламенту дев’ятого скликання.

Президент Володимир Зеленський 29 серпня виступить із позачерговим посланням до народних депутатів.