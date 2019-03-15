Радбез ООН сьогодні обговорить російську окупацію Криму



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Засідання торкнеться юридичного, політичного, безпекового та правозахисного аспектів ситуації в Криму

Спецзасідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму почнеться о 16:00 за київським часом у п’ятницю, 15-го березня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який очолює українську делегацію.

«На 16.00 год. за київським часом 15 березня заплановане засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Крім офіційної української делегації, у засіданні візьмуть участь заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв, член Світового конгресу кримських татар Айла Бакаллі», - розповів заступник міністра.

«Засідання Ради Безпеки дозволить продовжити тримати у фокусі уваги міжнародної спільноти агресію Росії проти України», - підкреслив Кислиця.

Дипломат наголосив, що для України принципово організувати в Радбезі ООН обговорення ситуації в Криму саме у п’яті роковини російської окупації.

«Ми вдячні нашим партнерам, насамперед Франції та Німеччині, які головують в Раді Безпеки в березні-квітні, за безумовну підтримку цієї ініціативи», - зауважив український дипломат.

Кислиця також додав, що засідання торкнеться юридичного, політичного, безпекового та правозахисного аспектів ситуації в Криму.

«Очікуємо відвертого діалогу про те, які інші дієві кроки може вжити міжнародна спільнота в контексті деокупації українського півострова, припинення порушення Росією міжнародного права, відновлення безпеки міжнародної навігації в Чорному та Азовському морях, а також захисту прав людини в Криму», - підсумував заступник керівника українського зовнішньополітичного відомства.