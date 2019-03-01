Росія і Китай ветували в Радбезі ООН резолюцію США щодо Венесуели



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Проект резолюцій не був підтриманий, оскільки він був заблокований постійними членами Радбезу

Росія і Китай скористалися правом вето під час голосування в Раді Безпеки ООН за проект резолюції, який було ініційовано, Вашингтоном, що закликає до проведення нових президентських виборів у Венесуелі.

Про це повідомляє AFP.

Документ підтримали дев'ять з 15 членів Радбезу, проти були три країни - Росія, Китай і Південно-Африканська Республіка, ще три утрималися.

Проект резолюцій не був підтриманий, оскільки він був заблокований постійними членами Радбезу.

Крім того, згодом більшість членів Радбезу проголосували і проти російського проекту резолюції. Росія своїм документом пропонувала «зберегти суверенітет і територіальну цілісність Венесуели».

Як повідомлялося, ситуація в Венесуелі продовжує бути напруженою. Опальний лідер режиму Ніколас Мадуро залишає за собою контроль армії і силових відомств. Минулого тижня він віддав наказ військам зупинити надходження міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели, назвавши це вторгненням в країну.

Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.