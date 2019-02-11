Росія скликає засідання Радбезу ООН щодо України



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Ніколенко заявив, що задекларований Росією привід – четверта річниця підписання мінських домовленостей

Росія скликає засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, повідомили українські дипломати в Організації Об’єднаних Націй. Засідання призначене на 12 лютого, на 17:00 за київським часом.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Ніколенко заявив, що задекларований Росією привід – четверта річниця підписання мінських домовленостей (ідеться про третю й останню з серії мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів, укладений 12 лютого 2015 року – ред.).

«Але не поспішайте вірити в те, що Росія почала палко перейматися мінськими угодами, в яких вона досі не виконала жодного пункту. Справа в тому, що це – чергова «димова завіса», метою якої є відволікти увагу держав-членів ООН від першого комплексного обговорення в Генеральній асамблеї ООН російської агресії проти України. Спеціальне засідання заплановане на 20 лютого – у п’яту річницю початку конфлікту – в рамках нового пункту порядку денного Генасамблеї, який провела Україна у вересні минулого року», – наголосив Ніколенко.

За його словами, «у конструктивну роль Кремля у вирішенні ініційованого ним же конфлікту в ООН ніхто не вірить, тому скликання російською стороною засідання Радбезу виглядає особливо цинічним – але кого це вже дивує?»

А в коментарі з цього ж приводу агентству «Укрінформ» Олег Ніколенко поставив Росії ще одне риторичне запитання: «Чому російська делегація в ООН не скликала засідання Радбезу, коли підтримувані нею маріонетки сотні разів порушували режими припинення вогню, обстрілювали житлові квартали Маріуполя, Пісків чи Авдіївки, або її бандитські формування блокували роботу спостерігачів ОБСЄ, в тому числі шляхом знищення БПЛА моніторингової місії?»

«Використаємо нагоду, щоб донести до відома міжнародної спільноти актуальну інформацію про події на сході України. Останніми днями там російські бойовики обстрілюють українські позиції, в тому числі із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Говоритимемо також про те, чому важливо зберігати тиск на агресора, допоки на українські землі не повернеться мир», – заявив речник представництва України при ООН.