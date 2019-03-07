Радбез ООН збереться на засідання через п’яту річницю анексії Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Радбезу ООН відбудеться 15 березня

Головною темою обговорення стане правова і політична оцінка дій Росії

Рада безпеки ООН у п'ятницю, 15 березня, проведе засідання, присвячене п'ятій річниці анексії Криму.

Про це у четвер ввечері повідомляє прес-служба постійного представництва України при ООН на сторінці у Facebook.

Як зазначив речник представництва Олег Ніколенко, головною темою обговорення стане правова і політична оцінка дій Росії.

Він також зазначив, що порушення прав людини в Криму тривають, незважаючи на низки прийнятих резолюцій. Рішення Генеральної асамблеї ООН не виконуються окупаційною адміністрацією, яка продовжує переслідувати активістів, журналістів, кримських татар та інших жителів півострова, які виражають невдоволення анексією.

Ніколенко пояснив, що засідання стане хорошим приводом для країн-членів ООН ознайомитися з розвитком подій на півострові і обговорити можливі подальші дії для повернення Криму.

Як повідомлялося, російський омбудсмен Тетяна Москалькова на зустрічі з комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет попросила її сприяти захисту прав жителів Криму від дій Києва. За її словами, владою України на жителів Криму «оголошене буквально полювання».

Пізніше в ООН відповіли омбудсмену РФ на переслідування кримчан України. У доповідях Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні не зафіксовані випадки переслідування жителів анексованого Криму з боку України.