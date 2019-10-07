Раді пропонують перенести День незалежності на 22 січня



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Депутатка Савчук пропонує вважати Днем незалежності України 22 січня 1918 року, а 24 серпня 1991 року - Днем встановлення незалежності

Верховній Раді пропонують вважати Днем незалежності України 22 січня 1918 року, а 24 серпня 1991 року - Днем встановлення незалежності. Відповідний проєкт постанови №2205 зареєструвала народний депутат України (позафракційний) Оксана Савчук.

На думку нардепа, слід вважати день 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято. Рахувати незалежність Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність Української нації.

Депутатка запропонувала 24 серпня 1991 року вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.

Крім того, на її думку, слід встановити також, що прапором національно-визвольної боротьби українського народу є Прапор національної гідності, який складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої - темно-червоного кольору, нижньої — чорного кольору.

Вона також зареєструвала законопроєкт №2229, який передбачає, що Прапор національної гідності встановлюється: на будівлях державних органів України, як центральних, так і місцевих, а також на будівлях органів місцевого самоврядування - у наступні дні: 22 січня (День незалежності і Соборності України), 20 лютого (День Героїв Небесної сотні), 14 березня (День українського Добровольця), 21 травня (День пам’яті жертв політичних репресій), 23 травня (День Героїв), 28 червня (День Конституції України), 24 серпня (День відновлення незалежності України), 14 жовтня (День створення Української повстанської армії), 6 грудня (День Збройних Сил України).

Нагадаємо, 24 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність - 29 серпня.