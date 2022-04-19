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    Радник мера Маріуполя спростував слова нардепа про людей під завалами лікарні

    Російські військові атакують район поблизу&nbsp;&laquo;Азовсталі&raquo;&nbsp; - Радник мера Маріуполя спростував слова нардепа про людей під завалами лікарні
    Російські військові атакують район поблизу «Азовсталі» 
    фото: Скріншот із відео

    Раніше були підозри. що під завалами могли опинитися діти

    У лікарні поблизу «Азовсталі», на яку російські військові скинули авіабомбу, на момент атаки мирні мешканці не перебували. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Facebook.

    «Так, Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованій до того будівлі лікарні», – написав радник мера міста.

    Таким чином він спростував слова нардепа Сергія Тарути. Політик написав на особистій сторінці у соцмережі про те, що кинули потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі» у Маріуполі.

    За словами Тарути, під завалами опинилися близько 300 людей, враховуючи дітей.

    «Деяким політикам, які вже свого часу спочатку поховали всіх під Драмтеатром, потім всіх врятували, а потім виявилось все не зовсім так, краще було б перестати штампувати сумнівні новини з Маріуполя заради хайпу», – написав Андрющенко.

    Він також закликав українців довіряти лише тій інформації, котру публікують офіційні канали органів влади.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі.

    Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.



    Теги: Маріуполь росія війна обстріл
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    Радник мера Маріуполя спростував слова нардепа про людей під завалами лікарні