Радник мера Маріуполя спростував слова нардепа про людей під завалами лікарні

Раніше були підозри. що під завалами могли опинитися діти

У лікарні поблизу «Азовсталі», на яку російські військові скинули авіабомбу, на момент атаки мирні мешканці не перебували. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Facebook.

«Так, Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованій до того будівлі лікарні», – написав радник мера міста.

Таким чином він спростував слова нардепа Сергія Тарути. Політик написав на особистій сторінці у соцмережі про те, що кинули потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі» у Маріуполі.

За словами Тарути, під завалами опинилися близько 300 людей, враховуючи дітей.

«Деяким політикам, які вже свого часу спочатку поховали всіх під Драмтеатром, потім всіх врятували, а потім виявилось все не зовсім так, краще було б перестати штампувати сумнівні новини з Маріуполя заради хайпу», – написав Андрющенко.

Він також закликав українців довіряти лише тій інформації, котру публікують офіційні канали органів влади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі.

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