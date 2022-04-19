Окупанти хочуть «стерти «Азовсталь» з лиця землі. СБУ оприлюднила докази (аудіо)

Рашисти готуються обстріляти Маріуполь з неба

Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці. Тож рашисти готують 3-тонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників, на оприлюдненому СБУ записі розмови.

«Ждемо тут «сюрпризи» від Росії … тритонні з неба… Сказали, зрівняють усе із землею… Приїздив підполковник, говорив: ви відчуєте на собі це, і почуєте, і відчуєте. Уяви, яка взривна хвиля буде», – розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає: «Всі поїхали. Всі хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти і сильно розумні...», – заявив він.

Нагадаємо, окупанти висунули ультиматум захисникам «Азовсталі».

Як повідомлялося, окупаційні війська почали штурм українських позицій на заводі «Азовсталь»в Маріуполі.

Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.