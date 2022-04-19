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    Окупанти хочуть «стерти «Азовсталь» з лиця землі. СБУ оприлюднила докази (аудіо)

    Окупанти хочуть «стерти «Азовсталь» з лиця землі. СБУ оприлюднила докази (аудіо)
    фото скріншот відео

    Рашисти готуються обстріляти Маріуполь з неба

    Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці. Тож рашисти готують 3-тонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників, на оприлюдненому СБУ записі розмови.

    «Ждемо тут «сюрпризи» від Росії … тритонні з неба… Сказали, зрівняють усе із землею… Приїздив підполковник, говорив: ви відчуєте на собі це, і почуєте, і відчуєте. Уяви, яка взривна хвиля буде», – розповідає він своїй дружині.

    На запитання про долю мирного населення відповідає: «Всі поїхали. Всі хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти і сильно розумні...», – заявив він.

    Нагадаємо, окупанти висунули ультиматум захисникам «Азовсталі».

    Як повідомлялося, окупаційні війська почали штурм українських позицій на заводі «Азовсталь»в Маріуполі.

    Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти хочуть «стерти «Азовсталь» з лиця землі. СБУ оприлюднила докази (аудіо)