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    Окупанти скидають на «Азовсталь», де ховаються сотні маріупольців, надважкі бомби

    Ворог хоче стерти &laquo;Азовсталь&raquo; із лиця землі важкими боєприпасами - Окупанти скидають на «Азовсталь», де ховаються сотні маріупольців, надважкі бомби
    Ворог хоче стерти «Азовсталь» із лиця землі важкими боєприпасами
    фото з відкритих джерел

    В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних

    Російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram-каналі.

    «Російські окупанти завдають ударів по «Азовсталі» надважкими авіабомбами. В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди», – йдеться у повідомленні.

    Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

    Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

    Тим часом 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти скидають на «Азовсталь», де ховаються сотні маріупольців, надважкі бомби