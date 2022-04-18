Окупанти скидають на «Азовсталь», де ховаються сотні маріупольців, надважкі бомби

В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних

Російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram-каналі.

«Російські окупанти завдають ударів по «Азовсталі» надважкими авіабомбами. В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

Тим часом 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.

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