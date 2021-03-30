Радуцький повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися у приватних клініках

Реєстри вакцинованих потрібно захистити від «липових» довідок

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький прогнозує, що влітку щеплення від Covid-19 можна буде зробити в приватних клініках. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами депутата, сьогодні щеплення від коронавірусу проводяться мобільними бригадами та в деяких кабінетах щеплення. Цей процес буде масштабуватися, додадуться ще сотні кабінетів щеплення, приєднаються сімейні лікарі, а влітку уколи почнуть робити у приватних клініках.

Радуцький акцентував увагу на тому, що значно більше осіб будуть вносити дані до реєстру вакцинованих і все складніше стане контролювати коректність та достовірність внесених даних. Тому вже сьогодні потрібно працювати над тим, щоб дані у реєстрі були захищені від «липових» даних.

«Європейські чи американські партнери повинні довіряти даним, які надає Україна. Якщо вони побачать, що індустрія «липових» довідок у державі продовжує працювати, що за певну суму можна внести дані до реєстру вакцинованих, то нам буде важко інтегруватися до світової системи вірусологічної безпеки. Нам потрібно забезпечити такий рівень захисту інформації у базі даних вакцинованих громадян, щоб у інших країн не виникало питань щодо її надійності», – резюмував він.

Додамо, що у зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.