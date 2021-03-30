Головна інфекціоніста Вінниччини прокоментувала введення паспортів вакцинації

В ЄС зареєстровані лише чотири вакцини: класична AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna

Щоб менше було дискусій і звинувачень у дискримінації, паспорти вакцинації, про які нині заговорили у світі й в Україні, зокрема, мали б бути уніфікованими. Про це сьогодні в коментарі телеканалу «Прямий» заявила головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз, пише NaПарижі.

«Дуже багато зараз йде дискусій щодо того, чи буде це якоюсь дискримінацією. Я думаю, що такий паспорт має бути уніфікований для всієї Європи чи всього світу, щоб у яку б країну людина не їхала ‒ цей паспорт був стандартний. Я вважаю трохи дискримінаційним з боку ЄС те, що вони будуть видавати паспорти тільки щодо тих вакцин, які зареєстровані в Євросоюзі», ‒ сказала Лариса Мороз.

Нині ж, за її словами, в ЄС зареєстровані лише чотири вакцини: класична AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna. Між іншим, немає у цьому переліку ні CoviShield, ні Sinovac, які нині використовуються в Україні.

«Але я сподіваюсь, що цей список буде розширено, бо ми вже бачимо, що навіть у Європі недостатня кількість вакцин, там також по вакцинації відстають, наприклад, від США. Тому я думаю, що вони будуть розширювати перелік вакцин для використання. Цей список має бути універсальний і до нього мають увійти всі вакцини, що мають доказову базу безпечності і ефективності», ‒ зазначила Лариса Мороз.

Нагадаємо, після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia. Про це повідомляється на сайті Агентства медичних продуктів Швеції.