На Буковині сторічна жінка поборола Covid-19: цікаві деталі

Лікарі не перестають дивуватися через одужання бабусі та жартують, що спрацював її міцний імунітет медика

У Чернівцях сторічна жінка поборола коронавірус. У неї було вражено 30% легень, і деякий час вона перебувала на кисневій підтримці. Про це інформує Апостроф TV.

Спочатку пацієнтка на ім'я Марія Тихонівна довго боролась із недугою вдома. Проте коли дихати стало важче, вона звернулася до лікарів. Вони діагностували в неї запалення легень.

Через супутні хвороби за жінкою цілодобово спостерігали лікарі. Крім того, про неї дбали родичі, які також лікувалися разом із нею.

Хоч недуга у пенсіонерки проходила складно, згодом УЗД показало, що коронавірус відступає. Нині у Марії Тихонівни негативний результат ПЛР-тесту.

Лікарі піджартовують, що, можливо, спрацював імунітет медика. Жінка раніше працювала у цій лікарні і вперше в житті потрапила до закладу як пацієнт.

Додамо, що на Івано-Франківщині влада поступово послаблює обмеження щодо карантину. Два місяці жорсткого карантину вплинули на зменшення кількості хворих на коронавірус.

Область з «червоної зони» може вийти вже найближчими днями. Майже всі блок-пости на обласних в’їздах та виїздах відсьогодні знято. Залишилися лише в селі Поляниця, де гірськолижний курорт. Працювати Буковелю поки що не дозволили.

Представникам бізнесу доведеться ще трохи зачекати на послаблення. І вони вкотре вийшли на протест до обладміністрації. Продавці місцевих промислових ринків вимагали дозволити їм відновити роботу, оскільки працюють на свіжому повітрі.