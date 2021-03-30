Стало відомо, які доплати отримають столичні медики з бюджету

Цього року бюджет Києва складає понад 60 мільярдів гривень

На виплати медичним працівникам передбачено витратити 1,4 млрд гривень

На доплати медичним працівникам у міському бюджеті Києва передбачено понад 1,4 мільярди гривень. Про це голова Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко розповів в інтерв’ю інтернет-порталу «Вечірній Київ».

За його словами, оскільки можливості державного бюджету обмежені, Київ виділить додаткові кошти на доплати медикам.

Андрій Вітренко додав, що цього року бюджет Києва складає понад 60 мільярдів гривень. А видатки складають 57 мільярдів гривень.

Як зазначив голова Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, найбільше видатків надійде на освіту, капітальні ремонти шкіл та дитячих садочків. На сьогодні пріоритетним є проєктування будівництва нових шкіл. Першочергові капітальні видатки – це ремонт мостів, доріг, ліфтів, об’єктів соціальної інфраструктури та інше.

Раніше стало відомо, що працівники лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації захворювання на коронавірус, гарантовано отримують доплати до заробітної плати. Відповідно до урядової постанови, на доплати з 1 січня до 30 квітня 2021 року виділено 341,6 млн грн.