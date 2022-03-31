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    Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків

    Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків
    фото: Поліція Житомирської області

    Упродовж 30 березня поліцейські регіону відреагували на понад 750 повідомлень і перевірили 65 осіб

    Минулої доби, 30 березня, російські окупанти продовжили атакувати Житомирську область. Гатили з авіації та артилерії по населених пунктах. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

    «Уранці удар ворожої авіації прийшовся по околиці села у Гладковицькій громаді. Пошкоджені житлові будинки. Вдень у Малинській ТГ ворог здійснив артилерійський обстріл одного із сіл. Пошкоджень зазнали людські обійстя та господарські приміщення», ідеться в повідомленні.

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    Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків
    Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків
    Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків
    фото: Поліція Житомирської області

    Упродовж 30 березня поліцейські регіону відреагували на понад 750 повідомлень і перевірили 65 осіб.

    «На місцях подій слідчо-оперативні групи взафіксували обставини та наслідки воєнних злочинів для подальшого їх розслідування. Також у Житомирському районі правоохоронці працювали на місці виявлення уламків ракети – у полі поблизу одного із сіл Старосілецької громади», додали в поліції.

    Нагадаємо, на Житомирщині 27 березня увечері окупанти обстріляли склади трьох військових частин, постраждали військовослужбовці.

    Теги: росія окупанти війна Житомир Україна Житомирщина окупація #stoprussia
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    Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків