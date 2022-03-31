Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків

Упродовж 30 березня поліцейські регіону відреагували на понад 750 повідомлень і перевірили 65 осіб

Минулої доби, 30 березня, російські окупанти продовжили атакувати Житомирську область. Гатили з авіації та артилерії по населених пунктах. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

«Уранці удар ворожої авіації прийшовся по околиці села у Гладковицькій громаді. Пошкоджені житлові будинки. Вдень у Малинській ТГ ворог здійснив артилерійський обстріл одного із сіл. Пошкоджень зазнали людські обійстя та господарські приміщення», – ідеться в повідомленні.

Упродовж 30 березня поліцейські регіону відреагували на понад 750 повідомлень і перевірили 65 осіб.

«На місцях подій слідчо-оперативні групи взафіксували обставини та наслідки воєнних злочинів для подальшого їх розслідування. Також у Житомирському районі правоохоронці працювали на місці виявлення уламків ракети – у полі поблизу одного із сіл Старосілецької громади», – додали в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині 27 березня увечері окупанти обстріляли склади трьох військових частин, постраждали військовослужбовці.