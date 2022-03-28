Загарбники обстріляли склади військових частин на Житомирщині: є постраждалі
Обстрілів цивільних об'єктів 27 березня на Житомирщині не було
На Житомирщині 27 березня увечері окупанти обстріляли склади трьох військових частин, постраждали військовослужбовці. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
«Після 22-ої години був обстріл фактично трьох складів військових частин, постраждали двоє військовослужбовців», – повідомив Віталій Бунечко.
В одному зі складів зберігали артозброєння. Про стан потерпілих військових Бунечко не розповів. Обстрілів цивільних об'єктів 27 березня на Житомирщині не було.
Нагадаємо, раніше ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині.
Як повідомлялося, внаслідок ранкових обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині загинула 86-річна жінка.
Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.