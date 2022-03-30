  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Карпюк
рус
    Думки вголос

    Війна триває. Окупанти вичікують, що українці втратять пильність

    • Олександр Карпюк

      бізнесмен та волонтер, відомий як Serg Marco

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Попереду ще багато боротьби - Війна триває. Окупанти вичікують, що українці втратять пильність
    Попереду ще багато боротьби
    фото з відкритих джерел

    Росія ще не сказала своє останнє слово

    Росіяни перейшли під Києвом у тактичний відступ не тому, що там щось домовилися і не тому, що якась мирна угода обговорюється.

    А тому що просто усвідомили, що під Києвом їхнє оточення захлинулося.

    Спочатку ударний кулак, що бив з боку Гостомеля на Вишгород/Оболонь, потонув під Мощуном. Переправитися там не виходить, там плавають понтони та коробки у жижі. А вони на цей напрямок витратили дуже багато сил і чимало вигребли. І нуль.

    Вихід через Ірпінь/Стоянку на Житомирську трасу теж був не без проблем, тому що у них там великі проблеми з логістикою, яку їм ще й розхерячили, в Ірпені підірваний міст і закріпилися ЗСУ.

    За Броварами ЗСУ створило лінію оборони, зупинили росіян і ті, як і під Житомирською трасою, розбіглися по селах БТГрами щоб уникнути великих скупчень техніки, які можна знищувати Байрактарами/артою і чекали на резерви.

    Але за час, поки чекали резерви, вони вигребли неслабо і це угруповання взагалі нічого з Києвом вдіяти не могло.

    Тому російське командування за старою приказкою «не можеш ср*ть − не мучай жопу» переорієнтують російські БТГ-ри туди, де можуть досягти хоч якихось успіхів. А це означає Ізюм, ООС, Херсон тощо.

    Мені неприємно бачити переможні реляції, коли ми здобули одну з найперших тактичних перемог. І тільки тим хлопцям, які воювали і бачили, як гинули їх побратими, відомо, як втомилися і знекровилися бойові частини, скільки у нас поранених, а у нас ще стільки роботи.

    Маріуполь, Ізюм, Бердянськ, Херсон, знищення ще цілком небезпечного угруповання під Черніговом − це буде наступний крок, дуже важкий крок при якому ми втратимо велику кількість наших воїнів. Так, ми знищуємо росіян, але треба розуміти, що в них вмирає біошлак, а ми втрачаємо справжніх синів України! І ситуація у деяких напрямках у нас дуже, дуже непроста.

    Мені болить Маріуполь, мені болить мій 503 батальйон, мені болить, коли я згадую інші підрозділи, де загинули мої друзі та знайомі. І я розумію, що народ накачений переможними реляціями спікерів, не усвідомлює яким героїзмом і якими зусиллями ми досягли нинішньої ситуації, а відпочивати немає часу, треба йти далі.

    Війна продовжується, РФ ще не сказала своє останнє слово.

    Тому видихнули і пішли далі. Немає часу радіти та обговорювати нинішній крок як щось основне. Нам потрібна зброя, нам потрібні бійці, війна продовжується.

    І якщо ми зараз здригнемося – РФ знову буде під Києвом, навіть не сумнівайтеся.

    Росії потрібна перемога над Україною. Вони просто змінюють тактику. І нам у цій нав'язаній грі треба перемогти. І цей момент ще незабаром настане.

    Джерело: блог Олександра Карпюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна триває. Окупанти вичікують, що українці втратять пильність