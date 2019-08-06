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    Район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація Швейцарії (фото)

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    Район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація Швейцарії (фото)
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Військовий аташе при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урса Сульсера побував на КПВВ «Золоте», де був проінформований про особливості роботи всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду

    Військовий аташе при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урса Сульсера відвідав район проведення операції Об’єднаних сил. Про це йдеться у штабу ООС у Facebook.

    «Військовий аташе при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урса Сульсера побував на КПВВ «Золоте», де був проінформований про особливості роботи всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду в межах Донецької і Луганської областей, порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян», - йдеться у повідомленні.

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    Крім того, аташе відвідав один з військових госпіталів у районі проведення операції Об’єднаних сил. Іноземний гість ознайомився з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим.

    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Також, делегація провела зустріч з керівництвом Луганської обласної державної адміністрації, представниками неурядової організації «Восток SOS», співробітниками Служби безпеки України та представниками ОБСЄ.

    Нагадаємо, 26 липня делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення ООС.

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    ОБСЄ США Швейцарія КПВВ Операція Об’єднаних сил
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