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    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили «тишу», одного військового поранено

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    Українські військові - Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили «тишу», одного військового поранено
    Українські військові

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї

    У понеділок, 5 серпня, підрозділи Об’єднаних сил на Донбасі дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили заборону на використання будь-якої зброї.

    Як повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил, противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

    • неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

    За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

    Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

    • поряд Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ним став генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

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