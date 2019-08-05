Зеленський призначив нового командувача Операції Об'єднаних сил
Володимир Кравченко обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ
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Президент призначив командувачем ООС Володимира Кравченка
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Відповідний указ був оприлюднений 5 серпня.
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«Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем об'єднаних сил», - йдеться в указі №579/2019.
Крім того, глава держави звільнив з посади командувача ОС Олександра Сирського і призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних сил. Про це йдеться в указах №576-578 від 5 серпня.
Зазначимо, Володимир Кравченко обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України.