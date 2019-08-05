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    Зеленський призначив нового командувача Операції Об'єднаних сил

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    Володимир Кравченко обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування &laquo;Північ&raquo; Сухопутних військ ЗСУ - Зеленський призначив нового командувача Операції Об'єднаних сил
    Володимир Кравченко обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ
    Фото: facebook.com

    Президент призначив командувачем ООС Володимира Кравченка

    Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відповідний указ був оприлюднений 5 серпня.

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    «Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем об'єднаних сил», - йдеться в указі №579/2019.

    Крім того, глава держави звільнив з посади командувача ОС Олександра Сирського  і призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних силПро це йдеться в указах №576-578 від 5 серпня.

    Зазначимо, Володимир Кравченко обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України.

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