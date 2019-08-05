На Донбасі боєць отримав поранення через підрив на вибухівці



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Бойовики двічі порушили заборону на використання зброї

На Донбасі з початку доби 5 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики два рази порушили заборону на використання будь-якої зброї. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів зі стрілецької зброї. У той же час, протягом доби підрозділи ОС дотримуються сталого режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз, а саме неподалік Південного.

«В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 4 серпня підрозділи зі складу операції Об'єднаних сил дотримувалися сталого режиму припинення вогню, втрат з української сторони немає. Збройні формування Російської Федерації і її найманці при цьому шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Один раз застосовувалися заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм.

Крім того, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ним став генерал-лейтенант Володимир Кравченко.