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    Ремонт Біг-Бена: у Лондоні показали оновлений циферблат найвідомішого годинника Британії

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    <div class="post-item__photo-author">Циферблат Біг-Бена перефарбували в золотисто-синій колір</div> - Ремонт Біг-Бена: у Лондоні показали оновлений циферблат найвідомішого годинника Британії
    Циферблат Біг-Бена перефарбували в золотисто-синій колір
    Фото: Rex Shutterstock

    На реконструкцію візитної картки Лондона витратять 29 мільйонів фунтів

    У Лондоні вперше після початку реконструкції показали циферблат Біг-Бена. Годинник перефарбували в кольори 1859 року. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

    Біг-Бен закрили на реставрацію в серпні 2018 року. Тільки зараз публіці вперше показали частину відреставрованої вежі, а саме циферблат.

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    Годинник, розташований на Біг-Бені, очистили від іржі, оправу покрили позолотою, а стрілки перефарбували в темно-синій колір. Саме золотисто-синім він був у 1859 році.

    Повністю реставрацію планують завершити до 2021 року і витратити на неї 29 мільйонів фунтів стерлінгів.

    Ремонт вежі з годинником розпочався ще в квітні 2017 року. У 2015-му році годинник на вежі навіть почав відставати. Як з'ясувалося, механізм, якому півтори сотні років, вкрай зношений і потребує термінового відновлення. Так само, як і дах та ще кілька елементів цієї споруди.

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