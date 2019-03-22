Вчені дослідили, як Brexit вплинув на психіку британців



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17% британців заявили, що Brexit спричинив у них «високий рівень стресу», а у 12% виникли проблеми зі сном через це

Дослідження показало, що через Brexit 43% британців часто відчувають власну безпорадність

Близько 40% жителів Великої Британії відчували безпорадність, гнів чи хвилювання протягом останнього року через Brexit.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дослідження Фундації психічного здоров'я.

Дослідження показало, що через Brexit 43% британців часто відчувають власну безпорадність, 39% фіксували у себе напади гніву, 38% відчували хвилювання.

17% заявили, що Brexit спричинив у них «високий рівень стресу», а у 12% виникли проблеми зі сном через це.

Водночас близько 26% опитаних повідомили, що вихід Британії з ЄС не викликав у них особливих емоцій в останні 12 місяців.

Позитивні емоції передчуття Brexit викликало у незначної кількості опитаних: надію відчували 9%, щастя – 3%, впевненість – 2%.

Раніше повідомлялося, що понад 830 тисяч британців підписалися під зверненням з вимогою не виходити з ЄС.

Лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Джерело: Європейська правда