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    Вчені дослідили, як Brexit вплинув на психіку британців

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    <p><span>17% британців заявили, що Brexit спричинив у них &laquo;високий рівень стресу&raquo;, а у 12% виникли проблеми зі сном через це<o:p></o:p></span></p> - Вчені дослідили, як Brexit вплинув на психіку британців

    17% британців заявили, що Brexit спричинив у них «високий рівень стресу», а у 12% виникли проблеми зі сном через це

    Дослідження показало, що через Brexit 43% британців часто відчувають власну безпорадність

    Близько 40% жителів Великої Британії відчували безпорадність, гнів чи хвилювання протягом останнього року через Brexit.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на дослідження Фундації психічного здоров'я.

    Дослідження показало, що через Brexit 43% британців  часто відчувають власну безпорадність, 39% фіксували у себе напади гніву, 38% відчували хвилювання.

    17% заявили, що Brexit спричинив у них «високий рівень стресу», а у 12% виникли проблеми зі сном через це.

    Водночас близько 26% опитаних повідомили, що вихід Британії з ЄС не викликав у них особливих емоцій в останні 12 місяців.

    Позитивні емоції передчуття Brexit викликало у незначної кількості опитаних: надію відчували 9%, щастя – 3%, впевненість – 2%.

    Раніше повідомлялося, що понад 830 тисяч британців підписалися під зверненням з вимогою не виходити з ЄС. 

    Лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

    Джерело: Європейська правда

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    ЄС здоров'я Brexit Велика Британія
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