Після перенесення Brexit британським депутатам радять ходити гуртом



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Євросоюз на своєму саміті в Брюсселі в ніч на п’ятницю погодився відкласти вихід Великої Британії зі своїх лав до 22 травня

Багато депутатів «уже піддавалися залякуванню», - Ліндсі Хойл

Депутатам британського парламенту радять ходити гуртом, щоб уникнути нападів обурених громадян через відтермінування виходу Великої Британії з ЄС. Про це повідомляє Politico.

«Заступник спікера британської палати громад Ліндсі Хойл написала усім депутатам листа з порадою діставатися додому на таксі або групами, щоб уникнути насильства через перенесення Brexit», - йдеться в повідомленні.

Хойл підкреслила, що «особисто ніколи не відчувала такого рівня напруженості під час свого перебування в Палаті» і наголосила, що багато колег «уже піддавалися залякуванню». Так, зокрема, депутат Ллойд Рассел-Мойл заявив у четвер, що невідомий чоловік намагався напасти на нього і назвав депутатів «зрадниками».

Також того самого дня депутат Тобіас Елвуд у Twitter опублікував анонімного листа, де невідомий погрожує йому «поставити Лондон на коліна».

Як відомо, Європейський Союз на своєму саміті в Брюсселі в ніч на п’ятницю погодився відкласти вихід Великої Британії зі своїх лав до 22 травня, якщо британський парламент наступного тижня проголосує за угоду про Brexit. Але якщо цього не станеться і Палата громад втретє провалить голосування, то Об’єднане Королівство матиме час, щоб здійснити вихід із цього блоку лише до 12 квітня.

Нагадаємо також, що спочатку прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей просила ЄС відтермінувати Brexit до 30 червня.