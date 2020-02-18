Репресивні закони Зеленського загрожують існуванню малого підприємництва в Україні – Южаніна підтримала акцію ФОПів біля парламенту



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Ніна Южаніна підтримала акцію ФОПів під Верховною Радою

Політик зазначила, що активна позиція представників бізнесу дуже важлива в боротьбі за скасування законів, які можуть зруйнувати мале підприємництво в Україні

Малий бізнес в Україні потребує захисту і підтримки з боку держави, а команда президента Зеленського навпаки посилює фіскальний тиск на ФОПи – це неприпустимо. І підприємництво має боротися за своє право на працю. Про це заявила народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна на акції представників малого бізнесу біля Верховної Ради, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Влада має усвідомлювати, що саме підприємці, які створили для себе і своїх найближчих людей робочі місця, а таких людей майже 2 мільйони, потребують захисту як ніколи. Не потрібно було застосовувати фіскальні методи роботи. Має бути воля підприємницької діяльності. Маємо надати найбільші права і можливості для того, щоб ці люди продовжували працювати в Україні, щоб вони поповнювали бюджет і досить говорити про те, що саме цю категорію осіб ми маємо приводити до порядку і відповідальності – це найвідповідальніші люди в Україні», – сказала парламентар.

Також політик зазначила, що активна позиція представників бізнесу дуже важлива в боротьбі за скасування законів, які можуть зруйнувати мале підприємництво в Україні.

«Мені здається, що вперше саме мікробізнес, мікропідприємництво об’єдналися і будуть боротися за свої права і можливості працювати в нашій країні.

Дякую організаторам за те, що ви виявили стурбованість, прочитали ці закони і зараз виступаєте за їх скасування. Тому я буду брати участь у ваших заходах і відстоювати Ваші права», – додала вона.