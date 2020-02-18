Наступ окупантів біля Золотого – це «мир», який Зеленський побачив в очах Путіна, – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко закликав ніколи не вірити Путіну

Через наступ бойовиків 18 лютого на Луганщині один військовий загинув, четверо поранені

Наступ російських військ в районі Золотого – це мир, який Зеленський побачив в очах Путіна.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Сьогодні о 5 ранку ранок почався з того, що в районі Новотошківського розпочався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-ти міліметрових мінометів. Є перші жертви. Це напевно той мир, який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Отакий мир Путін готовий надати Україні», – сказав Петро Порошенко.

«Я закликаю в черговий раз не вірте Путіну! Ми маємо зробити все можливе для того, щоб захистити Україну, боронити державу, зміцнювати армію, мову, укріпляти нашу церкву, берегти наш рух в Європу, – додав він.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,





Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО, яке триває зараз за участю силовиків і президента.



