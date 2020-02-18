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    Наступ окупантів біля Золотого – це «мир», який Зеленський побачив в очах Путіна, – Порошенко

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    <p>Порошенко закликав ніколи не вірити Путіну</p> - Наступ окупантів біля Золотого – це «мир», який Зеленський побачив в очах Путіна, – Порошенко

    Порошенко закликав ніколи не вірити Путіну

    Через наступ бойовиків 18 лютого на Луганщині один військовий загинув, четверо поранені

    Наступ російських військ в районі Золотого – це мир, який Зеленський побачив в очах Путіна.

    Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

    «Сьогодні о 5 ранку ранок почався з того, що в районі Новотошківського розпочався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-ти міліметрових мінометів. Є перші жертви. Це напевно той мир, який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Отакий мир Путін готовий надати Україні», – сказав Петро Порошенко.

    «Я закликаю в черговий раз не вірте Путіну! Ми маємо зробити все можливе для того, щоб захистити Україну, боронити державу, зміцнювати армію, мову, укріпляти нашу церкву, берегти наш рух в Європу, – додав він.


    Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО, яке триває зараз за участю силовиків і президента.
    Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 


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