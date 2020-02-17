У Раді з'явився текст закону про Нацагентство з подолання наслідків агресії РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законопроєкт №3057 передбачає створення «Національного агентство з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом»

Проєкт закону подали у співавторстві представники чотирьох парламентських фракцій

Група нардепів подала до Верховної Ради проєкт закону про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Відповідна інформація про законопроєкт №3057 розміщена на сайті парламенту.

Згідно з даними, законодавчу ініціативу запропонували представники фракцій «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Як зазначається, законопроєкт №3057 передбачає створення «Національного агентство з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом».

Окрім цього, у документі зазначено повноваження та функції цього органу, основні з яких передбачають:

формування та реалізація державної політики з питань вироблення єдиної правової позиції України стосовно збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків як концептуальної основи для підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації стосовно встановлення і реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України;

визначення методології формування доказової бази для доведення факту збройної агресії Російської Федерації проти України, підрахунків обсягу шкоди, завданої Україні агресією Російської Федерації і збитків України від збройної агресії Російської Федерації, та складення реєстру воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених Російською Федерацією під час збройної агресії проти України;

забезпечення підготовки консолідованої претензії України, як держави, що зазнала збройної агресії, до Російської Федерації, як держави, що вчинила збройну агресію щодо України;

визначення загального обсягу збитків, яких зазнала Україна, як держава, внаслідок ліквідації шкоди, заподіяної Україні, юридичним особам та громадянам України збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України;

формування та забезпечення ведення реєстру воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених вищими посадовими особами Російської Федерації, особовим складом Збройних Сил Російської Федерації та керівництвом окупаційної адміністрації Російської Федерації під час воєнних дій та протягом тимчасової окупації частини території України за збройну агресію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Останній етап проходження документу – опрацьовується у комітеті..