Тайвань вирішив збільшити витрати на оборону до 2,3% ВВП



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Витрати на оборону Республіки Китай в бюджеті 2020 року охоплюють 20% всіх державних витрат

Уряд Республіки Китай, яка знаходиться на Тайвані, схвалив проект оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік.

Про це пише ресурс Global Security.

Відповідний документ передбачає збільшення витрат на оборону до 13,1 млрд доларів (411,3 млрд тайванських доларів) або 2,3% ВВП, що на 0,2% більше ніж в 2019 році.

Додаткові кошти будуть спрямовані на створення лінійки нових сучасних ракетних корветів і закупівлі додаткових винищувачів F-16 Block 70/72 в США. Витрати на оборону Республіки Китай в бюджеті 2020 року охоплюють 20% всіх державних витрат, які складають загалом 2,1 трлн тайванських доларів.

Адміністрації Цай Інвень вдалося схвалити перший із 1999 року збалансований бюджет.

Нагадаємо, представник США в Республіці Китай на Тайвані Брент Крістенсен відзначив зусилля Тайбею щодо посилення обороноздатності країни. За його словами, Вашингтон уважно слідкує за зусиллями адміністрації Цай Інвень щодо розвитку необхідних для самооборони платформ і загалом щодо розвитку місцевого військово-промислового комплексу.