Reuters: між Зеленським і Коломойським простежується зв'язок



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Фотоколаж з відкритих джерел

Бізнесмен Міндич тісно пов'язаний із Зеленським через компанію Green Family Ltd

Між кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і олігархом України Ігорем Коломойським простежується зв'язок через спільних ділових партнерів, радників і навіть автомобілі. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що броньований автомобіль Mercedes, на якому пересувається Зеленський, належить українському бізнесменові Тимуру Міндичу, одному з наближених Коломойському. Також Міндич і Коломойський володіли акціями оператора супутникового телебачення Vision TV. У 2017 році Міндич був зареєстрований як тримач 9-відсоткової частки в компанії Harley Trading Limited. Ця офшорна компанія є однією з фірм, через яку Коломойський контролює групу «1+1 media».

Зокрема, у виданні пишуть, що Міндич тісно пов'язаний із Зеленським через компанію Green Family Ltd. Соратник Коломойського є співвласником цієї компанії. Ще Міндич є співвласником трьох компаній, які займаються підготовкою телешоу Зеленського.

Reuters також встановив, що Зеленського супроводжує охоронець, який раніше був помічений разом з Коломойським. Охорону Зеленського також бачили у фургоні, який належить компанії, пов'язаній з Коломойським.

Раніше у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» говорилося про те, що Зеленський літав до Женеви (Швейцарія), коли там жив олігарх Ігор Коломойський, щонайменше одинадцять разів. Причому Зеленський, за інформацією журналістів, не раз літав на приватних літаках з бізнес-партнерами Коломойського - Геннадієм Боголюбовим, Ігорем і Григорієм Суркісами і Тимуром Міндичем.

Також у розслідуванні Віһиѕ.info говорилося про те, що Андрій Богдан юрист, який працює з олігархом Ігорем Коломойським, зустрічався від імені штабу Володимира Зеленського з директором НАБУ Артемом Ситником. Раніше Богдан був радником Коломойського, коли той обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА. Журналісти назвали «довіреною фахівцем олігарха за рішеннями кримінальних справ».