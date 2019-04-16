  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Reuters: між Зеленським і Коломойським простежується зв'язок

    • Розсилка
    Reuters: між Зеленським і Коломойським простежується зв'язок
    Фотоколаж з відкритих джерел

    Бізнесмен Міндич тісно пов'язаний із Зеленським через компанію Green Family Ltd

    Між кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і олігархом України Ігорем Коломойським простежується зв'язок через спільних ділових партнерів, радників і навіть автомобілі. Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що броньований автомобіль Mercedes, на якому пересувається Зеленський, належить українському бізнесменові Тимуру Міндичу, одному з наближених Коломойському. Також Міндич і Коломойський володіли акціями оператора супутникового телебачення Vision TV. У 2017 році Міндич був зареєстрований як тримач 9-відсоткової частки в компанії Harley Trading Limited. Ця офшорна компанія є однією з фірм, через яку Коломойський контролює групу «1+1 media».

    Зокрема, у виданні пишуть, що Міндич тісно пов'язаний із Зеленським через компанію Green Family Ltd. Соратник Коломойського є співвласником цієї компанії. Ще Міндич є співвласником трьох компаній, які займаються підготовкою телешоу Зеленського.

    Reuters також встановив, що Зеленського супроводжує охоронець, який раніше був помічений разом з Коломойським. Охорону Зеленського також бачили у фургоні, який належить компанії, пов'язаній з Коломойським.

    Раніше у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» говорилося про те, що Зеленський літав до Женеви (Швейцарія), коли там жив олігарх Ігор Коломойський, щонайменше одинадцять разів. Причому Зеленський, за інформацією журналістів, не раз літав на приватних літаках з бізнес-партнерами Коломойського - Геннадієм Боголюбовим, Ігорем і Григорієм Суркісами і Тимуром Міндичем.

    Також у розслідуванні Віһиѕ.info говорилося про те, що Андрій Богдан юрист, який працює з олігархом Ігорем Коломойським, зустрічався від імені штабу Володимира Зеленського з директором НАБУ Артемом Ситником. Раніше Богдан був радником Коломойського, коли той обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА. Журналісти назвали «довіреною фахівцем олігарха за рішеннями кримінальних справ».

     

    Богдан автомобіль корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ