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    Суспільство

    За штабом Зеленського наглядає адвокат, який йшов в Раду за списком БПП – ЗМІ

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    У Києві Андрій Богдан ходить на офіційні зустрічі як представник кандидата у президенти Зеленського, - ЗМІ - За штабом Зеленського наглядає адвокат, який йшов в Раду за списком БПП – ЗМІ
    У Києві Андрій Богдан ходить на офіційні зустрічі як представник кандидата у президенти Зеленського, - ЗМІ

    Андрій Богдан у штабі Зеленського на Печерську вів перемовини з членами команди кандидата в президенти, - журналісти

    Адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан представляє кандидата у президенти Володимира Зеленського на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха. Про це йдеться в сюжеті «Наші гроші з Денисом Бігусом».

    Журналісти Bihus.info зафіксували Богдана у штабі Зеленського на Печерську, де він вів перемовини з членами команди кандидата в президенти.

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    «Протягом тижня після першого туру його автомобіль приїжджав туди декілька разів. Крім того, 31-го березня, у день голосування в першому турі президентських виборів, Богдан був в тимчасовому передвиборчому штабі Зеленського у комплексі «Парковий», йдеться у матеріалі «Наші гроші».

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    Журналісти зазначають, що Богдан – адвокат Коломойського, який у 2014-му мав статус його радника, як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом, не завершилася. У 2016-му Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів.

    За даними Bihus.Info, у тільки з початку 2019-го року Богдан чотири рази навідувався до Тель-Авіва, в 15-км від якого розташований офіс Коломойського. А у 2018-му Богдан постійно літав у Женеву, де на той час жив і працював олігарх.

    Публічно роль юриста Коломойського в команді Зеленського залишається утаємниченою. Представники штабу називають його просто «другом».

    «Він бере участь, як давній товариш Володимира Зеленського», - пояснив роль Богдана спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков.

    Натомість у Києві Андрій Богдан ходить на офіційні зустрічі вже як представник кандидата у президенти Зеленського. Так, ввечері 3-го квітня Богдан разом із засновником Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним відвідав директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

    І прес-секретар НАБУ, і Віталій Шабунін повідомили, що Андрій Богдан на зустрічі представляв кандидата в президенти Зеленського. Вони запевняють, що говорили виключно про антикорупційну стратегію.

    «Хто ця людина, чому саме ця людина прийшла – це вже питання до команди кандидата, які визначили, хто саме може прийти на цю зустріч», - пояснила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

    «Я можу чітко гарантувати – жодне кримінальне провадження (щодо структур Коломойського, діяльність яких розслідує НАБУ - ред.) не обговорювалося. При цьому Андрій Богдан представляв штаб Зеленського», - зазначив засновник ЦПК Віталій Шабунін.

    Нагадаємо, в НАБУ перебувають три гучні кримінальні провадження, що зачіпають інтереси олігарха Ігоря Коломойського: щодо виведення грошей з Приватбанку і «Укрнафти» та несплати авіакомпанією МАУ зборів державі.

    Варто нагадати, що Андрій Богдан ішов до Верховної Ради за списком БПП під №74, на початку 2016 року був претендентом на вакантне місце в парламенті, але своєї черги адвокат не дочекався. Тому що після прийняття закону про "імперативний мандат" БПП почистив виборчий список. Разом із Богданом із списку зникли прізвища ще 13 потенційних депутатів.

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