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    ЗМІ: за два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський

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    ЗМІ: за два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський

    У Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017 року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року

    Протягом двох останніх років Володимир Зеленський щонайменше одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

    Про це йдеться у програмі розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

    Так, у Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017 року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок Андрій Богдан летів разом з ним.

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    Після переїзду Ігоря Коломойського в Ізраїль наприкінці літа 2018 року Зеленський ще двічі злітав у Тель-Авів, теж у супроводі Андрія Богдана – у листопаді та грудні 2018 року, причому під час грудневої поїздки до них також долучився голова партії «Слуга народу» Іван Баканов.

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    Також журналісти зазначають, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

    Олігарх Ігор Коломойський у телефонному коментарі «Схемам» спершу повідомив, що Зеленський справді літав до нього на день народження в Женеву у лютому 2018 року. А на уточнення, чи тоді це була їхня остання зустріч, олігарх додав: «По-моєму, так. Ви коли починаєте, ставите запитання, як слідчий, так я починаю соватися. Ну, може, десь і перетнувся, але чорт його знає. Ну, так цілеспрямованих зустрічей якихось немає. Ну, тим паче, ми ж розуміли, що вже почалася політична історія, тому всі ці зв’язки, що його компрометують, нам не потрібні».

    Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва у компанії Зеленського, посилаючись на те, що це «його приватне життя».

    Отримати пояснення Зеленського про причини частих перельотів у Тель-Авів та Женеву з юристом олігарха не вдалось – останніми днями він не з’являвся на публіці, на дзвінки журналістів не відповідав, а його штаб залишив без відповіді запит «Схем» з проханням про коментар.

    Ігор Коломойський історія вибори Ізраїль партії політика Володимир Зеленський корупція Слуга народу
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