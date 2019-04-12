ЗМІ: за два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017 року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року

Протягом двох останніх років Володимир Зеленський щонайменше одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

Про це йдеться у програмі розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Так, у Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017 року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок Андрій Богдан летів разом з ним.

Після переїзду Ігоря Коломойського в Ізраїль наприкінці літа 2018 року Зеленський ще двічі злітав у Тель-Авів, теж у супроводі Андрія Богдана – у листопаді та грудні 2018 року, причому під час грудневої поїздки до них також долучився голова партії «Слуга народу» Іван Баканов.

Також журналісти зазначають, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.