ЗМІ: за два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський
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У Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017 року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року
Протягом двох останніх років Володимир Зеленський щонайменше одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
Про це йдеться у програмі розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
Так, у Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017 року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок Андрій Богдан летів разом з ним.
Після переїзду Ігоря Коломойського в Ізраїль наприкінці літа 2018 року Зеленський ще двічі злітав у Тель-Авів, теж у супроводі Андрія Богдана – у листопаді та грудні 2018 року, причому під час грудневої поїздки до них також долучився голова партії «Слуга народу» Іван Баканов.
Також журналісти зазначають, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.
Олігарх Ігор Коломойський у телефонному коментарі «Схемам» спершу повідомив, що Зеленський справді літав до нього на день народження в Женеву у лютому 2018 року. А на уточнення, чи тоді це була їхня остання зустріч, олігарх додав: «По-моєму, так. Ви коли починаєте, ставите запитання, як слідчий, так я починаю соватися. Ну, може, десь і перетнувся, але чорт його знає. Ну, так цілеспрямованих зустрічей якихось немає. Ну, тим паче, ми ж розуміли, що вже почалася політична історія, тому всі ці зв’язки, що його компрометують, нам не потрібні».
Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва у компанії Зеленського, посилаючись на те, що це «його приватне життя».
Отримати пояснення Зеленського про причини частих перельотів у Тель-Авів та Женеву з юристом олігарха не вдалось – останніми днями він не з’являвся на публіці, на дзвінки журналістів не відповідав, а його штаб залишив без відповіді запит «Схем» з проханням про коментар.