  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рейдерське захоплення агрофірми на Харківщині: суд арештував 15 осіб

    • Розсилка
    Рейдерське захоплення агрофірми на Харківщині: суд арештував 15 осіб

    14 вересня суд продовжить обирати запобіжний захід ще семи підозрюваним

    У Харкові суд заарештував 15 учасників хуліганських «розборок» на елеваторі в селищі Занки.

    Про це 14 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 15 особам, які були затримані за стрілянину на елеваторі в Зміївському районі Харківської області. Вони заарештовані на 60 діб без права внесення застави», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що 14 вересня суд продовжить обирати запобіжний захід ще семи підозрюваним, які є фігурантами кримінального провадження, відкритого  за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора.

    За даними поліції, в результаті сутички поранення отримали 7 осіб, серед яких шестеро чоловіків та один працівник поліції.

    У рамках розслідування сутичок на елеваторі в селі Занки із застосуванням травматичної зброї за участі кількох десятків людей правоохоронці відкрили декілька кримінальних проваджень.

    Читайте також
    суд кримінал рейдерство Харківщина розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ