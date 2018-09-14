Рейдерське захоплення агрофірми на Харківщині: суд арештував 15 осіб



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14 вересня суд продовжить обирати запобіжний захід ще семи підозрюваним

У Харкові суд заарештував 15 учасників хуліганських «розборок» на елеваторі в селищі Занки.

Про це 14 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 15 особам, які були затримані за стрілянину на елеваторі в Зміївському районі Харківської області. Вони заарештовані на 60 діб без права внесення застави», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що 14 вересня суд продовжить обирати запобіжний захід ще семи підозрюваним, які є фігурантами кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора.

За даними поліції, в результаті сутички поранення отримали 7 осіб, серед яких шестеро чоловіків та один працівник поліції.

У рамках розслідування сутичок на елеваторі в селі Занки із застосуванням травматичної зброї за участі кількох десятків людей правоохоронці відкрили декілька кримінальних проваджень.