Рейтинг найдешевших лоукостерів світу: лідирує Tigerair Australia

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Tigerair Australia - найдешевший лоукостер у світі

У австралійського лоукостера вартість 1 км складає 6 центів

Лідируюче місце в рейтингу найдешевших авіаліній світу зайняв австралійський лоукостер Tigerair Australia, який здійснює виключно внутрішні перельоти

Рейтинг зроблено сервісом бронювання подорожей Rome2Rio, передає ЦТС.

Рейтинг складений з урахуванням ціни за кожен кілометр перельоту. У австралійського лоукостера вартість 1 км складає 6 центів.

На другій і третій позиціях розмістилися азіатські авіалінії - AirAsia X (7 центів) і Indonesia AirAsia (8 центів).

Услід за ними йдуть австралійська авіакомпанія Jetstar і Etihad в ОАЕ (10 центів).

Перелік топ-10 самих бюджетних компаній :

1. Tigerair Australia - $0,06

2. AirAsia X — $0,07

3. Indonesia AirAsia — $0,08

4. Jetstar - $0,09

5. Etihad - $0,1

6. Citilink Indonesia - $0,1

7. WOW air - $0,1

8. Oman Air - $0,1

9. Lion Mentari Airlines - $0,1

10. Ryanair - $0,1