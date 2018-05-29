Рейтинг найдешевших лоукостерів світу: лідирує Tigerair Australia
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Розсилка
У австралійського лоукостера вартість 1 км складає 6 центів
Лідируюче місце в рейтингу найдешевших авіаліній світу зайняв австралійський лоукостер Tigerair Australia, який здійснює виключно внутрішні перельоти
Рейтинг зроблено сервісом бронювання подорожей Rome2Rio, передає ЦТС.
Рейтинг складений з урахуванням ціни за кожен кілометр перельоту. У австралійського лоукостера вартість 1 км складає 6 центів.
На другій і третій позиціях розмістилися азіатські авіалінії - AirAsia X (7 центів) і Indonesia AirAsia (8 центів).
Услід за ними йдуть австралійська авіакомпанія Jetstar і Etihad в ОАЕ (10 центів).
Перелік топ-10 самих бюджетних компаній :
1. Tigerair Australia - $0,06
2. AirAsia X — $0,07
3. Indonesia AirAsia — $0,08
4. Jetstar - $0,09
5. Etihad - $0,1
6. Citilink Indonesia - $0,1
7. WOW air - $0,1
8. Oman Air - $0,1
9. Lion Mentari Airlines - $0,1
10. Ryanair - $0,1