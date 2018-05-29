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    Рейтинг найдешевших лоукостерів світу: лідирує Tigerair Australia

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    Tigerair Australia - найдешевший лоукостер у світі&nbsp; - Рейтинг найдешевших лоукостерів світу: лідирує Tigerair Australia
    Tigerair Australia - найдешевший лоукостер у світі 

    У австралійського лоукостера вартість 1 км складає 6 центів

    Лідируюче місце в рейтингу найдешевших авіаліній світу зайняв австралійський лоукостер Tigerair Australia, який здійснює виключно внутрішні перельоти

    Рейтинг зроблено сервісом бронювання подорожей Rome2Rio, передає ЦТС.

    Рейтинг складений з урахуванням ціни за кожен кілометр перельоту. У австралійського лоукостера вартість 1 км складає 6 центів.

    На другій і третій позиціях розмістилися азіатські авіалінії - AirAsia X (7 центів) і Indonesia AirAsia (8 центів).

    Услід за ними йдуть австралійська авіакомпанія Jetstar і Etihad в ОАЕ (10 центів).

    Перелік топ-10 самих бюджетних компаній :

    1. Tigerair Australia - $0,06

    2. AirAsia X — $0,07

    3. Indonesia AirAsia — $0,08

    4. Jetstar - $0,09

    5. Etihad - $0,1

    6. Citilink Indonesia - $0,1

    7. WOW air - $0,1

    8. Oman Air - $0,1

    9. Lion Mentari Airlines - $0,1

    10. Ryanair - $0,1

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