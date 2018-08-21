РФ і Центральноафриканська Республіка підписали угоду про військове співробітництво



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Угода допоможе в підготовці армії ЦАР

В рамках військово-технічного форуму «Армія 2018» в підмосковній Кубинці міністри оборони РФ і ЦАР підписали угоду про військове співробітництво.

Про це повідомляє інформаційне агентство Интерфакс.

Дана домовленість дасть можливість почати систематичну підготовку збройних сил Центральноафриканської Республіки.

Національні збройні сили країни фактично були знищені в результаті нестабільності в ЦАР, і тому їх необхідно буде відроджувати знову. Цього року Москва вже передавала цій африканській країні легке стрілецьке озброєння для протидії повстанцям, а також надіслала 175 інструкторів для національних збройних сил ЦАР.

Нагадаємо, 31 липня ЗМІ повідомили про загибель трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці. Ідеться про Орхана Джемаля, Кирила Радченка і Олександра Расторгуєва.

У ЦАР журналісти знімали матеріал про російських найманців ПВК «Вагнер».

Пізніше прес-служба російського МЗС підтвердила інформацію про вбивство росіян на території ЦАР.