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    РФ і Центральноафриканська Республіка підписали угоду про військове співробітництво

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    РФ і Центральноафриканська Республіка підписали угоду про військове співробітництво

    Угода допоможе в підготовці армії ЦАР

    В рамках військово-технічного форуму «Армія 2018» в підмосковній Кубинці міністри оборони РФ і ЦАР підписали угоду про військове співробітництво.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Интерфакс.

    Дана домовленість дасть можливість почати систематичну підготовку збройних сил Центральноафриканської Республіки.

    Національні збройні сили країни фактично були знищені в результаті нестабільності в ЦАР, і тому їх необхідно буде відроджувати знову. Цього року Москва вже передавала цій африканській країні легке стрілецьке озброєння для протидії повстанцям, а також надіслала 175 інструкторів для національних збройних сил ЦАР.

    Нагадаємо, 31 липня ЗМІ повідомили про загибель трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці. Ідеться про Орхана Джемаля, Кирила Радченка і Олександра Расторгуєва.

    У ЦАР журналісти знімали матеріал про російських найманців ПВК «Вагнер». 

    Пізніше прес-служба російського МЗС підтвердила інформацію про вбивство росіян на території ЦАР.

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