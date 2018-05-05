РФ не дає гарантій безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції – Оліфер

Росія відмовилась надати гарантії безпеки «незважаючи на неодноразові наполягання української сторони»

Представники Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по врегулюванню ситуації на Донбасі відмовилася надати гарантії безпеки персоналу та спостерігачів місії ОБСЄ в районі Донецької фільтрувальної станції для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт. Про це за результатами засідання ТКГ в Мінську повідомила Дарка



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Донецька фільтрувальна станція

Росія відмовилась надати гарантії безпеки «незважаючи на неодноразові наполягання української сторони»

Представники Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по врегулюванню ситуації на Донбасі відмовилася надати гарантії безпеки персоналу та спостерігачів місії ОБСЄ в районі Донецької фільтрувальної станції для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

Про це за результатами засідання ТКГ в Мінську повідомила Дарка Оліфер, прес-секретар представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

«Незважаючи на неодноразові наполягання української сторони, делегація РФ відмовилася надати гарантії безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції персоналу станції при здійсненні ремонтно-відновлювальних робіт та спостерігачам СММ ОБСЄ», - заявила вона.

У коментарі «Уніан» Оліфер додала, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановано на 16 травня.

Оліфер також заявляла, що РФ знову проігнорувала пропозицію Києва щодо звільнення політв'язнів.

Нагадаємо у п’ятницю в Мінську пройшло засідання контактної групи.

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко також розповіла про неприйнятні умови ОРДЛО щодо обміну полоненим.

Раніше, 17 квітня 2018 року, на Донбасі під обстріл потрапив автобус, який перевозив співробітників Донецької фільтрувальної станції. П'ятеро співробітників компанії поранені, один з них перебуває у важкому стані. Наразі поранені перебувають у лікарні міста Ясинувата.

Нагадаємо, раніше співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу було пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.