РФ знову проігнорувала пропозицію Києва щодо звільнення політв'язнів - Оліфер
- Сьогодні, 22:27
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Оліфер наголосила, що на всіх етапах звільнення людей міжнародні гуманітарні організації мають здійснювати прискіпливий моніторинг
Українська сторона готова звільнити 23 громадян РФ, які перебувають в установах української пенітенціарної системи за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, у відповідь на звільнення українських політв'язнів.
Про це повідомила у Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі екс-президента України Леоніда Кучми.
«Українська сторона ще раз підтвердила готовність звільнити 23 громадян РФ, які перебувають в установах української пенітенціарної системи за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, у відповідь на звільнення українських політв'язнів, яких загратовано в РФ. Ми досі не отримали відповіді представників РФ щодо цієї ініціативи. Також українська сторона висунула чергову ініціативу для звільнення заручників з ОРДЛО», - зазначила вона.
Оліфер наголосила, що на всіх етапах звільнення людей міжнародні гуманітарні організації мають здійснювати прискіпливий моніторинг того, що відбувається, зокрема, мати безперешкодний доступ до незаконно утримуваних осіб.
Нагадаємо у п’ятницю в Мінську пройшло засідання контактної групи.
Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко також розповіла про неприйнятні умови ОРДЛО щодо обміну полоненим.
Нагадаємо, у грудні 2017 року на Донбасі відбувся масштабний обмін полоненими, було звільнено 74 українця.
Нещодавно так звана влада тимчасового окупованої частини Донецької області заявила про готовність провести обмін полоненими з Києвом за формулою 80 на 14.