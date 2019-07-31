РФ не збирається оскаржувати рішення українського суду щодо арешту російського танкера



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Оскільки судно перебуває у приватній власності, оскаржити рішення про арешт має його власник, - заявили у Москві

Влада Росії не має наміру оскаржувати рішення українського суду про арешт російського танкера Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, проте «уважно стежитиме» за подіями навколо нього.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в ефірі радіостанції «Коммерсант FM».

Він наголосив, що, на думку офіційної Москви, оскільки судно перебуває у приватній власності, оскаржити рішення про арешт має його власник.

«Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже знаходяться давно вдома», — пояснив Карасін.

«Ми, природно, будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади. Так що це перейшло трохи в іншу сферу», — додав він.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко не розуміє, чому СБУ відпустила екіпаж російського танкера Neyma.

Приморський районний суд Одеси перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ під час обшуку 25 липня в порту Ізмаїл російського танкера Neyma і наклав на судно арешт.