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РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Сформовані з мобілізованих підрозділи не в змозі ефективно виконувати завдання
фото з відкритих джерел

Кремль ламає голову, як можна поповнити російські війська після завданих українськими захисниками колосальних втрат

Оголошена російським диктатором Володимиром Путіним «часткова мобілізація» не дає окупантам бажаних результатів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3-го армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника.

Тож Кремлю доводиться шукати, як можна поповнити втрати у російських військах, завдані українськими Силами оборони.

Є інформація, що військовим керівництвом збройних сил РФ було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу, та контингенту російських військ в Сирії.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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